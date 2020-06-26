Повышение пенсий касается не всех: в Пенсионном фонде опровергли популярное заблуждение

Представители Пенсионного фонда Украины столкнулись с массовым непониманием со стороны граждан. Украинцам разъяснили, на какие именно прибавки стоит рассчитывать в июле, и почему предыдущие повышения были не столь большими, как надеялись люди.

Об этом сообщает Today.ua, передает «НБН».

Ранее в ПФУ анонсировали, что сумма пенсий в среднем возрастет на 11%, но как показала практика, многие пенсионеры неправильно поняли расчет повышений.

«Я получаю пенсию 1638 гривен. Начиная с первого мая, я надеялся получить прибавку в размере 11%, но ее так и не было. Почему так произошло?», — поинтересовался пенсионер, сообщает источник.

Аналогичные вопросы возникли у многих украинцев. В ПФУ дали следующий ответ:

«Повышение пенсий на 11% касается не минимальных пенсий, а средних зарплаты, с которой формируется пенсионные выплаты. Полагаю, что у Вас пенсия лишь в малой степени начисляется из заработка. Был создан новый коэффициент, но он не подразумевает прибавку в размере 11%. Вам следует подождать еще немного: начиная с первого июля минимальный размер пенсии повысится до 1712 гривен», — пояснили представители ПФУ.

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