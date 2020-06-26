Ну очень стыдно за власть – Зеленский стал жертвой насмешки со стороны Березы (видео)

Депутат прошлого созыва ВРУ Борислав Береза записал для президента Украины Владимира Зеленского ироничное видео. Президента высмеяли в его же собственном стиле.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Березы.

Береза заявил, что он хочет поддержать президента и отказаться от критики, но Зеленскому стоит начать брать на себя ответственность, которая на него возложена в соответствии с должностью.

«Зеленскому сейчас нелегко, его много критикуют. Я хочу его поддержать. Как? Видосиком», — сказал Береза.

Он отметил, что часто критикует Зеленского, но лишь по объективным причинам. Он возмутился недавним обращением Зеленского к дальнобойщикам, в ходе которого, президент осуждал перегрузы и назвал нарушителей «засранцами».

Бераза призвал президента прислушиваться к советам специалистов в тех вопросах, в которых Зеленский не особо опытен. Это поможет Зеленскому избежать осуждений в некомпетентности.

«Сделай хоть что-то, что я говорю. Украинцам больно осмотреть на то, что происходит в стране. Людям очень стыдно за власть», — сказал он.

Хочу підтримати президента Володимир Зеленський. Йому зараз важко. Його критикують. А я його підтримаю. Як? Як можу. Відосиком. Gepostet von Borislav Bereza am Mittwoch, 24. Juni 2020

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