Просто неудачно выбрала выражения — Третьякова прокомментировала свое заявление о «детях низкого качества»

По мнению главы парламентского комитета по вопросам соцзащиты и прав ветеранов, против неё специально организовали травлю, потому что она предлагает хорошие реформы.

Об этом Галина Третьякова написала у себя в Facebook, передает «НБН«.

Депутат написала большой пост, который назвала «Пост извинений и большой благодарности». В нем она рассказала, как одна воспитывала и поднимала детей на ноги, не получая при этом помощи от государства:

«Да, я подобрала неудачные слова. А кто из нас не делает ошибок, тем более, в моменты длинных выступлений?».

То, что её слова вызвали бурное обсуждение в обществе, Третьякова считает специально организованной травлей, цель которой — заставить её уйти из политики:

«Я пришла, чтобы поменять социальную политику Украины, которая осталась нам в наследство от СССР. А мои предложения не многим нравятся».

Но уходить из парламента нардеп не собирается:

«Это давление и буллинг не заставят меня уйти из парламента. Я продолжу делать свое дело, внедрять новые реформы, которые разрабатывала всю жизнь».

Напомним, ранее Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются «дети низкого качества».