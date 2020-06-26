Заманчивое предложение: правозащитники рассказали, что пообещали жителям ОРДЛО в обмен на голоса за поправки в Конституцию РФ

Правозащитники «Восточной правозащитной группы» сообщают, что жителям временно оккупированных территорий Донбасса, «оккупационные власти» в обмен на участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ, обещают признание Россией независимости так называемых «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Правозащитники пишут, что накануне старта всероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ, «оккупационные администрации» развернули среди жителей ОРДЛО настоящую пропагандистскую кампанию с целью привлечь больше желающих проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Правозащитники сообщают, что оккупанты проводят активную пропагандистскую работу в учреждениях и предприятиях ОРДЛО.

«Последние 14 дней, в учреждениях и предприятиях ОРДЛО, оккупационные администрации РФ проводят работу с представителями профсоюзных организаций и руководителями учреждений», — сообщаю правозащитники.

По информации «Восточной правозащитной группы», местные «власти» внушают людям, что РФ признает так называемые «Л/ДНР» независимыми, если будет высокая явка жителей ОРДЛО на всероссийском референдуме.

Напомним, что власти Кремля решили привлечь к голосованию за поправки в Конституцию РФ жителей Крыма и ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ. Жители временно оккупированных территорий Донбасса могут проголосовать только на территории РФ. Специально по этому поводу оккупационные «администрации» решили запустить дополнительные рейсы в Ростовскую область.

А вот сами жители ОРДЛО сообщают, что «бюджетников» автобусы забирают с работы и везут голосовать в Ростовскую область.

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