Приятный сюрприз для украинцев: Зеленский назвал четкие даты прибавок к зарплатам

Минимальная зарплата в Украине достигнет 6,5 тысяч гривен. Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление для всех украинцев. Начиная с первого сентября жизнь работающего населения начнет серьезно изменяться в финансовом плане.

Об этом сообщает Politeka.net, передает «НБН».

Зеленский анонсировал три даты последовательный прибавок к зарплате для жителей Украины. Согласно плану властей, начиная с первого сентября минимальная зарплата составит 5000 гривен. Следующая прибавка будет 1 января 2021 года — минимальная зарплата будет в равна 6000 гривен. Последняя обещанная прибавка наступит 1 июля 2021 года, и тогда минимальная зарплата будет составлять 6500 гривен.

Вместе с тем, ряд экспертов предупреждает украинцев о том, что быть слишком оптимистично настроенными пока рано. Следует учитывать уровень инфляции и вероятность того, что власть попросту не сможет реализовать намеченные планы в экономической сфере.

Напомним, как сообщалось ранее, назван главный кандидат на замену Зеленскому: опрос показал президенту тревожную картину.