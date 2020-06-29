Война на Донбассе: за прошедшие сутки боевики ОРДЛО 8 раз нарушили режим тишины

28 июня, в День Конституции Украины российские наемники велик активные обстрелы по позициям украинских защитников. Более того, боевики решились обстрелять мирных жителей населенного пункта Пивничне.

Об этом сообщается в утренней сводке от штаба ООС, пишет «НБН«.

Для обстрелов оккупанты использовали запрещенные артиллерийские системы, минометы, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и различное стрелковое оружие.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ рядом с Луганским (три раза), Мироновским, Новозвановкой, Старогнатовкой, Авдеевкой и Водяным.

К счастью, после таких интенсивных обстрелов со стороны ВСУ обошлось без потерь.

Помимо этого, пророссийские боевики открыли огонь по н.п. Пивничное, которое находится неподалеку Торецка. Оккупанты выпустили по Пивничному ракету из ПТУРа, которая влетела во двор жилого дома: осколки от ракеты повредили соседние дома, но, к большому счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Чтобы заставить противника придерживаться режима тишины, бойцам ВСУ прошлось открывать ответный огонь по террористам: по данным разведки, в результате ответного огня ВСУ было убито двое оккупантов и ещё один — ранен.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 25 июня.