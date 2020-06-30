Дорого и долго, но без очередей – народный депутат сообщил, что жители ОРДЛО нашли способ, как выехать из «ДНР»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области активно ищут способы, как выехать из так называемой «ДНР». Народный депутат Муса Магомедов рассказал о «дорогом и длинном пути».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал народного депутата Украины.

Как известно, НВФ 28 июня закрыли со своей стороны КПВВ на Донбассе. Таким образом, жители ОРДЛО не могут попасть на подконтрольную Украине территорию. Но, жители ОРДЛО не отчаиваются и активно ищут способы, как выехать из «ДНР» и попасть на подконтрольную Украине территорию. Народный избранник Муса Магомедов рассказал о сложном и дорогом пути.

«Народ начал сваливать из «ДНР» через РФ – дорого и долго, но без очередей», — пишет народный депутат.

При этом народный депутат отметил, что путь действительно дорогой. По информации депутата, этот путь обойдется в 400 долларов.

«Хороший бизнес 400 долларов с лица, еще и без программы «Действуй дома», — пишет нардеп.

Ранее мы сообщали, что в Минреинтеграции призвали украинцев не ехать на КПВВ Донбасса.