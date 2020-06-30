Готовится «слив» — блогер из «ДНР» рассказал, что ждет Донбасс в ближайшее время

Блогер из так называемой «ДНР», который работает под ником «Дон Румата», заявил, что «готовится слив» ОРДЛО Украине. По его словам, об этом свидетельствуют последние решения местных «властей».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Twitter-аккаунт блогера.

По словам блогера «Дон Румато», который является сторонником непризнанных «республик», «власти» так называемых «Л/ДНР» в последнее время не просто так принимали неполярные среди жителей «республик» решения. Речь идет о закрытии КПВВ со стороны НВФ и единственного курортного поселка Седово. Блогер считает, что такими решениями местные «власти», словно хотят еще больше вызвать ненависть к себе. Блогер предположил, что готовится «слив» Донбасса Украине.

«Что же происходит на Донбассе сейчас? С моей точки зрения, там происходят страшные вещи. Там готовится «слив». Только «слив» не в том смысле, что выведут войска. Там сейчас создана ситуация, которую можно назвать «ужас без конца»», — заявил блогер.

По словам блогера, жители Донбасса лишены каких-либо перспектив. Блогер считает, что такая ситуация создана специально. По мнению блогера, в ближайшее время Донбасс будет реинтегрироваться в Украину.

«Конечная цель слива – это чтобы народ сам вышел на улицы с требованием вернуться в Украину», — поделился своим мнением блогер.

Ранее мы сообщали, что жители оккупированного Донецка в соцсетях рассказали о сложной ситуации в единственном курортном поселке «ДНР» Седово.