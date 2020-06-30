Российская нечисть превратила нашу жизнь в ад – дончане рассказали о сложной ситуации в единственном курортном поселке «ДНР» Седово

Жители временно оккупированного Донецка и Донецкой области в социальных сетях пишут, что российские кураторы «расхапали» себе земельные участки в единственном курортном поселке «ДНР» — Седово.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Желающих отдохнуть этим летом в оккупированном поселке Седово ждут новые реалии. Об этом пишут в социальных сетях жители так называемой «ДНР». По словам дончан, российские военные, которые «курируют» «ДНР» уже успели отхватить себе земельные участки в Седово. Теперь, по словам жителей ОРДЛО, военные будут перестраивать систему отдыха в Седово под российские реалии.

Дончане пишут, что отныне жилье для отдыхающих могут сдавать только лица, которые зарегистрированы, как предприниматели.

«Теперь, как в РФ, кто сдает жилье – должен регистрироваться. Или регистрируйся или прекращай сдавать», — пишут в социальных сетях дончане. «В общем, российская нечисть превратила жизнь дончан в ад», — добавил комментатор.

Как известно, ранее жители Седово сильно возмутились тем, что отныне принимать у себя отдыхающих могут только предприниматели. По их словам, таких не больше 10-15 %, от тех, кто сдает жилье в аренду. Таким образом, «власть» лишает людей возможности заработать. По этому поводу небезразличные жители Седово написали письмо Пушилину. Но сам Пушилин жителей Седово проигнорировал, а вместо себя отправил в поселок представителей НВФ, которые подавили протестные настроения жителей Седово.

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