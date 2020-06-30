Война на Донбассе: боевики ОРДЛО ранили двух украинских военных

В течение вчерашнего дня российские наемники более десятка раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщают в утренней сводке штаба ООС, передает «НБН«.

Так, в понедельник, 29 июня, оккупанты 12 раз вели огонь по ВСУ. Забыв о Минских соглашениях, противник стрелял из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы были совершены возле Хутора Свободного, Крымского, Луганского, Пивденного, Березового,Старогнатовки, Марьинки.

Впоследствии обстрелов возле Крымского ранения получили двое украинских военных.

В штабе подчеркивают, что все обстрелы противника не остались без соответствующей реакции военных ООС. По данным разведки, в результате ответного огня ранение получили двое оккупантов.

Сообщается также, что боевики ОРДЛО в который раз обстреливают и мирное население Донбасса. 28 июня в 21:18 и 22:55 оккупанты обстреляли жилые дома в Новолуганском: к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 28 июня.