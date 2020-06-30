Взрыв на Позняках: люди не могут попасть в новые квартиры подаренные Зеленским

После трагедии, взрыва в жилом доме в Киеве на Позняках, глава государства вручил 12 семьям новые квартиры. Но зайти в новое жилье людям не разрешают.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «5 канал«.

Как рассказали некоторые жильцы дома, после вручения ключей от новых квартир оказалось, что им дал лишь сертификаты на получение новых квартир. А все эти квартиры располагаются в ещё недостроенном доме.

Более того, по словам пострадавших, в сертификатах даже не указан номер квартиры, который они должны получить. В нем лишь технический номер дома, который не отвечает реальному. В сертификате нет конкретного адреса, не указаны этаж и площадь будущей квартиры.

Одна из семей рассказала, что когда они связались с отделом продаж, то выяснили, что им выделят двухкомнатную квартиру, хотя в сертификате от президента указано, что им полагается трехкомнатная квартира.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский вручил ключи от новых квартир пострадавшим от взрыва на Позняках.