Взрыв на Позняках: люди не могут попасть в новые квартиры подаренные Зеленским

Общество
Христина Качоровська0
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После трагедии, взрыва в жилом доме в Киеве на Позняках, глава государства вручил 12 семьям новые квартиры. Но зайти в новое жилье людям не разрешают.

Взрыв дома на Позняках
Взрыв дома на Позняках. Фото — kiev.informator.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «5 канал«.

Как рассказали некоторые жильцы дома, после вручения ключей от новых квартир оказалось, что им дал лишь сертификаты на получение новых квартир. А все эти квартиры располагаются в ещё недостроенном доме.

Более того, по словам пострадавших, в сертификатах даже не указан номер квартиры, который они должны получить. В нем лишь технический номер дома, который не отвечает реальному. В сертификате нет конкретного адреса, не указаны этаж и площадь будущей квартиры.

Одна из семей рассказала, что когда они связались с отделом продаж, то выяснили, что им выделят двухкомнатную квартиру, хотя в сертификате от президента указано, что им полагается трехкомнатная квартира.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский вручил ключи от новых квартир пострадавшим от взрыва на Позняках.


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