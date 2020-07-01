Экстрасенс, предвидевший коронавирус, предостерег о новых опасностях в 2020 году

Известный и очень популярный в Великобритании экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер в свое время сделал предсказание о распространении по всему миру биологического оружия, произведенного в лабораториях Китая.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

И его предсказание сбылось, только вот Китай никак не хочет признаться в том, что коронавирус «сбежал» из их лаборатории.

Дональд Трамп, несмотря на проведенную процедуру импичмента, останется на посту президента США, его заново изберут американцы. А соперник Трампа, Джо Байден, будет дискредитирован из-за большого скандала.

2020 год, по предсказанию Крейга, будет тяжелым для Европы. В Евросоюзе возможны природные катаклизмы и военные столкновения, начнтся резкий спад экономики. Британию эти проблемы не затронут, по причине выхода ее из Евросоюза.

В Северной Корее будет свергнут лидер Ким Чен Ын, и он вынужден будет скрываться в Китае.

В 2020 году, по словам провидца, будет много природных катастроф. Сильные землетрясения обрушатся на Индию и Японию, один остров, название которого он не назвал, вообще уйдет под воду.

Ранее сообщалось о том, что в Украину идет похолодание, прогноз на ближайшие дни.