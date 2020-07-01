Пока люди не решатся – нардеп рассказал, как жители ОРДЛО могут повлиять на «власти ДНР» в вопросе открытия КПВВ

Народный депутат Украины Муса Магомедов сообщил, что на ближайшем заседании ТКГ, которое запланировано на 8 июля, Украина снова будет выносить вопрос открытия КПВВ на линии разграничения. При этом депутат пишет, что жители оккупированных территорий с помощью протеста могут повлиять на оккупационные «администрации» в данном вопросе. Но в то же время он отмечает, что митинговать под дулами автоматов боевиков опасно.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал народного депутата.

Внефракционный народный депутат Украины Маса Магомедов пишет, что украинские переговорщики в рамках ТКГ снова будут поднимать вопрос открытия на линии соприкосновения пунктов пропуска. Следующее заседание ТКГ запланировано на 8 июля. По словам народного избранника, данную информацию ему подтвердил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы снова выносим вопрос открытия КПВВ во вторник на гуманитарную группу и в среду на заседание ТКГ», — пишет Магомедов.

При этом народный избранник сразу же отмечает, что переговоры по данному вопросу могут не принести желаемого результата. Ведь этот вопрос Украина уже неоднократно поднимала на переговорах в Минске, но оккупанты продолжают выдвигать свои требования.

Народный депутат считает, что жители временно оккупированных территорий могут потребовать от оккупационных «администраций» открыть пункты пропуска на линии разграничения.

«До тех пор, пока люди не решатся выйти на улицу и потребовать от руководства «квазиреспублик» открытия КПВВ, шевелиться они не начнут. А под дулами автоматов митинговать – такое себе мероприятие. Боюсь, что наши люди продолжать оставаться заложниками», — пишет нардеп.

Напомним, что 28 июня боевики «ДНР» закрыли подконтрольным им КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд. Жители ОРДЛО в соцсетях пишут, что люди не могут попасть к себя домой – они остались заблокированы.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» возмущены новым «указом» Пушилина.