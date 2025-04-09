Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Центра национального сопротивления (ЦНС), в действительности речь идет не об отправке на отдых, а о стандартной принудительной депортации детей.

Как стало известно, родители маленьких украинцев не давают разрешения на выезд в РФ, однако оккупанты попросту забирают детей из ВОТ, приправляя свою риторику и методы соусом «оздоровления». Детей, которые якобы должны отдохнуть в санатории, сразу изолируют от языка, культуры и родных, транслируя гимн РФ, пропагандистские вбросы и навязывая «уроки патриотизма».

Кроме того, никто из родителей не знает, когда дети вернутся, и вернутся ли вообще, так как отправка в санаторий, является современной депортацией.

Отметим, что сегодня, 9 апреля, Украине удалось вернуть домой 6 детей, подвергавшихся психологическому и физическому насилию со стороны оккупантов.

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