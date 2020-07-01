Коронавирус в Киеве не утихает: столица ужесточает карантин

Только за вчерашний день в Киеве подтвердили коронавирус у 101 человека. Всего же в столице уже более 500 тысяч зараженных.

Из-за такой тяжелой эпидемиологической ситуации власти Киева решили ужесточить карантин, пишет «НБН» ссылаясь на заявление Виталия Кличко.

Как отметил столичный мэр, усиление вводится по соответствующему указу Кабмина. В Киеве предпримут такие меры:

ограничить работу кафе/ресторанов и заведений развлечений (в том числе и кинотеатров) до 22:00;

ограничить проведение массовых культурных, развлекательных, спортивных и рекламных мероприятий до 22:00.

«Такие ограничения — это вынужденная мера. Мы должны замедлить распространение коронавируса. Киев обязан выполнять такие распоряжения Кабмина».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.