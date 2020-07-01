Около 10 тысяч людей собрались под Печерским судом на поддержку Порошенко

Общество
Христина Качоровська0
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Чтобы поддержать пятого президента во время избрания ему меры пресечения, в украинскую столицу приехали люди из разных регионов.

Акция на поддержку Порошенко
Акция на поддержку Порошенко. Фото — eurosolidarity.org

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу «Европейской солидарности«.

Сперва люди собрались под зданием Госбюро расследований, куда Порошенко явился на допрос. После большой колонной двинулись в сторону Печерского районного суда Киева.

Возле суда Порошенко выступил перед активистами и отметил, что его хотят судить за то, что на своем посту президента он делал всё для защиты Украины от России. По мнению политика, нынешняя власть просто реализовывает планы Кремля, пытаясь арестовать его.

Напомним, ранее мы писали, что суд выбирает меру пресечения для Порошенко.


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