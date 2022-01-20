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Такое мнение высказал бывший глава бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов. По его словам, теперь пятый президент начнет проводить серьезную политику против Зеленского.

«Составов преступлений у Петра Порошенко, как у Сеньки блох, как простых, так и такого тяжелого, как измена Родине», — отметил Куликов.

При этом бывший работник Интерпола сравнил Порошенко с Медведчуком, который не устраивал спектаклей с привлечением своих сторонников, а просто являлся в суд и пытался доказывать свою невиновность. Порошенко же всегда устраивал театрализованное представление.

Как известно, 19 января, суд принял решение отпустить экс-президента Украины под личное обязательство. Сразу после заседания суда Порошенко заявил, что будет подавать апелляцию.

Ранее мы сообщали о том, что Порошенко пойдет до конца: политолог объяснил, почему Зеленский оказался в незавидной ситуации.