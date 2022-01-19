Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Диалог.UA».

Заседание Печерского районного суда по избранию меры пресечения для экс-президента, лидера «Европейской Солидарности» состоялось еще 17 января. Однако решение было объявлено сегодня, 19 января.

Суд не стал арестовывать политика. Порошенко отпустили под личное обязательство. Кроме того, экс-главе государства придется сдать свои паспорта для выезда за границу.

Личное обязательство является наиболее мягкой мерой пресечения. Подозреваемого фактически отпускают под роспись, но на него возлагают ряд обязательств. В случае их невыполнения к подозреваемому могут применить более жесткую меру пресечения.

После вердикта суда пятый президент и его соратники, которые пришли поддержать политика, вместе спели гимн Украины.

Стоить отметить, что участники акции в поддержку Порошенко еще с самого утра начали собираться под зданием Печерского районного суда. Во время митинга в поддержку экс-Гаранта произошли столкновения между сторонниками политика и силовиками. Последние хотели отобрать у митингующих бочки, с помощью, которых участники акции, хотели готовить кофе и чай.

Как известно, пятый президент Петр Порошенко подозревается в госизмене. 17 января он вернулся в Украину. В своих социальных сетях он заявил, что был впечатлен огромной поддержкой украинцев.