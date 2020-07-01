Украина изменила политику индексации пенсий: Минфин сообщил подробности приятной новости

Помимо нынешней прибавки к пенсиям в Минфине сделали обнадеживающий анонс. Министр финансов Украины Сергей Марченко пообещал сделать индексацию пенсий ежегодной.

Об этом сообщает «Хвиля», передает «НБН».

Марченко подчеркнул, что повышение пенсий является одной из первостепенно важных задач нынешнего правительства Украины.

«После того, как народ поддержал наше правительство мы преступили к ответственной работе по увеличению пенсий наших граждан. Мы заранее предусмотрели средства для индексации пенсий в Украине и могу сказать, что аналогичная индексация при нашем руководстве будет проводиться каждый год. Граждан будут ожидать достойные выплаты за их важный труд. Проведение индексации ежегодно станет нормальной практикой», — сказал Марченко.

Стоит отметить, что инфляционный процесс в Украине может в значительной мере негативно отразиться на благосостоянии граждан. Пока сложно сказать, выиграют ли пенсионеры от практики индексации в будущем, но уже сейчас власть демонстрирует свое внимание к данной теме.

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