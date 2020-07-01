Украина изменила политику индексации пенсий: Минфин сообщил подробности приятной новости

Главное Общество
Родион Власов0
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Помимо нынешней прибавки к пенсиям в Минфине сделали обнадеживающий анонс. Министр финансов Украины Сергей Марченко пообещал сделать индексацию пенсий ежегодной.

Индексация пенсий
Индексация пенсий. Фото — ua.news

Об этом сообщает «Хвиля», передает «НБН».

Марченко подчеркнул, что повышение пенсий является одной из первостепенно важных задач нынешнего правительства Украины.

«После того, как народ поддержал наше правительство мы преступили к ответственной работе по увеличению пенсий наших граждан. Мы заранее предусмотрели средства для индексации пенсий в Украине и могу сказать, что аналогичная индексация при нашем руководстве будет проводиться каждый год. Граждан будут ожидать достойные выплаты за их важный труд. Проведение индексации ежегодно станет нормальной практикой», — сказал Марченко.

Стоит отметить, что инфляционный процесс в Украине может в значительной мере негативно отразиться на благосостоянии граждан. Пока сложно сказать, выиграют ли пенсионеры от практики индексации в будущем, но уже сейчас власть демонстрирует свое внимание к данной теме.

Напомним, как сообщалось ранее, выезд из «ДНР» открыт: Пушилин издал новый «указ» о сближении с Россией.


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