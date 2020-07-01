В Украине выросли штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украине вступил в силу закон No 2617-8, который предусматривает увеличение штрафов за вождения транспорта в нетрезвом виде.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Согласно закону, управление транспортом под влиянием алкоголя, наркотиков, лекарств; передача управления автомобилем лицу, в таком состоянии; отказ от проверки или употребление выше указанных веществ после ДТП будут наказываться штрафом от 17 до 34 тысяч гривен, с лишением прав на срок до 3-х лет.

Повторное такое нарушение будет стоить виновнику до 51 тысячи гривен, с лишением права управлять автомобилем 2-3 года.

Напомним, ранее мы писали, что в МВД хотят увеличить штрафы за превышение скорости.