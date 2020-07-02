В «ДНР» хотят остановить войну на Донбассе: «омбудсмен республики» Морозова обратилась к властям Украины с важным призывом

В так называемой «ДНР» заявили, что поддерживают резолюцию Совета Безопасности ООН о всеобщем и немедленном прекращении боевых действий в связи с пандемией коронавируса. С таким заявлением выступила «омбудсмен» незаконной «республики» Дарья Морозова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Представительница так называемой «ДНР» Дарья Морозова заявила, что оккупационные «власти» поддерживают резолюцию СБ ООН во время пандемии коронавируса прекратить боевые действия. По словам Морозовой, данная резолюция является очень важной.

Морозова также решили обратиться к властям Украины. Представительница оккупантов решила «напомнить» Украине о выполнении Минских соглашений. Морозова призвала власти Киева активизироваться в выполнении Минских соглашений.

Но, несмотря на такое заявление Морозовой, подконтрольные РФ НВФ не прекращают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе, о чем ежедневно сообщают в штабе ООС.

Напомним, что еще в марте генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал прекратить боевые действия во всех конфликтах в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Вчера, 1 июля, СБ ООН поддержал призыв Гуттереша и принял резолюцию о глобальном прекращении огня во время пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в России обратились к Трампу по поводу «Л/ДНР».