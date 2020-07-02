В «ДНР» уже второй месяц находится российский политтехнолог «Чайка»: информационные ресурсы рассказали, к чему готовится Пушилин

Общество
Ольга Гергелюк0
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Информационные ресурсы ОРДЛО пишут, что в оккупированном Донецке уже второй месяц работает российских политтехнолог Дмитрий Конов, который известный под псевдонимом «Чайка». Информационные ресурсы пишут, что возможно, местные «власти» начали подготовку к выборам. Ресурсы также не исключают, что возможно, «глава ДНР» Пушилин хочет «увековечить себя во власти».

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — ria.ru

Об этом сообщил портал DonPress, передает НБН.

Информационные ресурсы ОРДЛО отмечают, что российский политтехнолог «Чайка» немного «задержался» в оккупированном Донецке. Местные ресурсы напомнили, что Конов, он же «Чайка», ранее руководил «выборами» Дениса Пушилина, после смерти экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко. Ресурсы пишут, что «Чайка» как раз и специализируется на проведении местных выборов. К тому же ресурсы отмечают, что политтехнолог из РФ берет очень высокую плату за свои услуги.

«Дмитрий Конов довольно высокооплачиваемый персонаж. Месячная такса, которого исчисляется в десятках тысяч долларов», — пишут ресурсы.

Ресурсы пишут, что возможно, оккупационные «власти» готовятся провести местные выборы осенью. Но в то же время ресурсы пишут, что совместные выборы с Украиной 28 октября «невозможны и не состоятся». Информационные ресурсы делают выводы, что возможно, Пушилин задумал «увековечить себя во власти». Паблики отмечают, что для этого Пушилин и его окружение подобрали удачный момент, ведь руководство РФ сейчас переключило внимание на пандемию коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«В случае если Пушилин и компания успешно провернут эту аферу, то после очередных «автономных» выборов он и его компания останутся на Донбассе надолго», — пишут ресурсы.

Ранее мы сообщали, что «омбудсмен ДНР» Морозова обратилась к властям Украины с важным призывом. 


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