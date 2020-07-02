В «ДНР» уже второй месяц находится российский политтехнолог «Чайка»: информационные ресурсы рассказали, к чему готовится Пушилин

Информационные ресурсы ОРДЛО пишут, что в оккупированном Донецке уже второй месяц работает российских политтехнолог Дмитрий Конов, который известный под псевдонимом «Чайка». Информационные ресурсы пишут, что возможно, местные «власти» начали подготовку к выборам. Ресурсы также не исключают, что возможно, «глава ДНР» Пушилин хочет «увековечить себя во власти».

Об этом сообщил портал DonPress, передает НБН.

Информационные ресурсы ОРДЛО отмечают, что российский политтехнолог «Чайка» немного «задержался» в оккупированном Донецке. Местные ресурсы напомнили, что Конов, он же «Чайка», ранее руководил «выборами» Дениса Пушилина, после смерти экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко. Ресурсы пишут, что «Чайка» как раз и специализируется на проведении местных выборов. К тому же ресурсы отмечают, что политтехнолог из РФ берет очень высокую плату за свои услуги.

«Дмитрий Конов довольно высокооплачиваемый персонаж. Месячная такса, которого исчисляется в десятках тысяч долларов», — пишут ресурсы.

Ресурсы пишут, что возможно, оккупационные «власти» готовятся провести местные выборы осенью. Но в то же время ресурсы пишут, что совместные выборы с Украиной 28 октября «невозможны и не состоятся». Информационные ресурсы делают выводы, что возможно, Пушилин задумал «увековечить себя во власти». Паблики отмечают, что для этого Пушилин и его окружение подобрали удачный момент, ведь руководство РФ сейчас переключило внимание на пандемию коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«В случае если Пушилин и компания успешно провернут эту аферу, то после очередных «автономных» выборов он и его компания останутся на Донбассе надолго», — пишут ресурсы.

Ранее мы сообщали, что «омбудсмен ДНР» Морозова обратилась к властям Украины с важным призывом.