Аваков знает, что мы не причастны к убийству Шеремета — подозреваемый Антоненко

Андрей Антоненко сообщил, что считает себя политзаключенным и военнопленным в собственной же стране.

Об этом он написал в письме изданию «Тиждень«, передает «НБН«.

По мнению подозреваемого, глава МВД прекрасно знает, что ни он, ни Яна Дугарь, ни Юлия Кузьменко не имею отношения к гибели Павла Шеремета. Просто, Аваков хочет казаться полезным, чтобы сохранить свой пост.

«Я полностью уверен, что Аваков знает, что все задержанные не имеют никакого отношения к убийству. У него есть ещё время признать свою ошибку, найти тех, кто сфабриковал против нас это дело. Это поможет ему отделаться малой кровью и остаться на коне».

Прокомментировал Андрей Антоненко и тот брифинг, после которого он, Дугарь и Кузьменко оказались за решеткой:

«Тот позорный брифинг лишь доказывает мои слова. Уже бывший генпрокурор Рябошапка говорил, что нельзя было подписывать тот «бред», но его заставили и притащили на брифинг. Такая же ситуация с Зеленским, который признал, что его едва не силой заставили прийти. Здесь всё ясно, как дважды два».

По словам подозреваемого, ситуация в стране сейчас напоминает 1937 год, ведь не он один оказался в подобной ситуации:

«А дела против Федины, Звиробий, Вятровича, Порошенко, Марченко, Чорновол, Пояркова? Сколько ещё людей они хотят закрыть? Сколько ещё будут нарушать закон правоохранительные органы? Когда они опомнятся?».

Напомним, ранее мы писали, что рассмотрение апелляции на арест Антоненко перенесли на три недели.