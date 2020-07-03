Ситуация на КПП сложная, но выход есть: назван самый быстрый путь выезда из ОРДО

В ОРДО резко возросло количество желающих покинуть временно неподконтрольные Киеву территории, но выбраться из «республики» задача не из легких. Эксперты и очевидцы назвали самые простые и самые сложные пути выезда из «ДНР».

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

Местные телеграмм-каналы активно пытаются информировать население о проблемных ситуациях с выездом из ОРДО. Отмечается, что у КПП «Успенка» растянулись очереди из сотен автомобилей и пешеходов, которые хотят, но пока не могут выбраться из ОРДО.

Очевидцы предупреждают, что на «Успенке» ситуация сложная и людям приходится ждать с раннего утра и до позднего вечера. Людям рекомендуется воспользоваться другими вариантами, а именно отправляться на «Мариновку» и «Новоазовск», где шансы благополучно выехать из ОРДО на порядок выше.

«Очередь меньше на «Мариновке», а загруженность самая маленькая на «Новоазовске», — отмечают комментаторы.

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