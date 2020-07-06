НВФ могут устроить на Донбассе «переворот»: в соцсетях появилась реакция дончан на слова Бородая о присоединении ОРДЛО к РФ

Жители временно оккупированной Донецкой области отреагировали на высказывания одного из бывших лидеров НВФ Александра Бородая. Он, как известно, заявил, что ОРДЛО скоро присоединят к России.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Высказывания боевика Александра Бородая о том, что якобы скоро так называемые «Л/ДНР» станут частью РФ, не оставили без внимания жителей временно оккупированных территорий. Жители оккупированного Донецка и Донецкой области считают высказывания Бородая не иначе как проявлением внутриполитических игр в РФ.

«Через год выборы в России, а может и раньше, вот Бородай и запел песенку для внутреннего пользования», — пишут пользователи соцсетей.

Другие же пользователи соцсетей считают, что «их кинули», и словам Бородая они не верят.

«По-моему нас кинули», — пишет один из комментаторов.

При этом некоторые из пользователей пишут, что в ОРДЛО может произойти «переворот», который могут затеять представители НВФ. Один из комментаторов пишет, что однажды он подвозил представителя НВФ, от которого узнал, что в рядах боевиков «Л/ДНР» растут протестные настроения.

«Случайно подвозили уставшего от войны парнягу. Его откровения не стало новизной. Но в ступор ввело. Если то, как думают служивые, прорвет наружу, то будет второй этап донецкого «переворота»», — пишет пользователей соцсетей.

Ранее мы сообщали, что Эйдман рассказал, какая опасность скрывается за словами Бородая о присоединении ОРДЛО к РФ.