В Украине повышают минимальную зарплату: пенсионеров тоже порадуют

С сентября 2020 года в Украине будет повышена минимальная заработная плата на 5,9% до 5000 гривен.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

При этом будет повышен и размер минимальной пенсии до 2000 гривен для лиц, имеющих достаточный стаж (в настоящее время 1889 гривен).

В следующем году минималка будет повышаться еще два раза. С 1 января 2021 года до 6000 гривен и с 1 июля 2021 года до 6500 гривен.

Размер минимальной пенсии также будет изменяться, для тех, кто имеет необходимый стаж, и составит:

с 1 января 2021 года – 2400 грн.;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Таки образом, повышая уровень минимальной зарплаты, власть надеется вывести значительные средства из тени.

Ранее сообщалось о том, что в Украине с 1 июля резко выросла стоимость газа для населения.