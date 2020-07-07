Издевательства «ДНР» продолжаются – народный депутат рассказал о ситуации на линии разграничения на Донбассе

То, что сегодня, 7 июля происходит на подконтрольном боевикам «ДНР» КПВВ «Еленовка» народный депутат Украины Муса Магомедов назвал «издевательством».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Мусы Магомедова.

Сегодня, 7 июля, боевики «ДНР» решили снова возобновить пропуск людей через подконтрольный им КПВВ «Еленовка». О ситуации на линии разграничения рассказал внефракционный народный депутат Муса Магомедов. Ситуацию на КПВВ Магомедов назвал «издевательством над местными жителями».

«Издевательства «ДНР» над местными продолжаются», — пишет народный избранник.

По информации нардепа, возле пункта пропуска выстроилась большая очередь. Кто-то хочет пересечь пункт пропуска пешком, а кто-то на машине.

«Человек 200 пеших и около 100 машин. Люди вынуждены стоять на жаре, пропускная способность нулевая», — пишет нардеп.

Депутат добавил, что НВФ выпускают из ОРДЛО только при наличии прописки на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что Пушилин внес коррективы в работу пункта пропуска «Еленовка».