Издевательства «ДНР» продолжаются – народный депутат рассказал о ситуации на линии разграничения на Донбассе

Общество
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

То, что сегодня, 7 июля происходит на подконтрольном боевикам «ДНР» КПВВ «Еленовка» народный депутат Украины Муса Магомедов назвал «издевательством».

ситуация на КПВВ "Еленовка"
Ситуация на КПВВ «Еленовка». Фото — dan-news.info

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Мусы Магомедова.

Сегодня, 7 июля, боевики «ДНР» решили снова возобновить пропуск людей через подконтрольный им КПВВ «Еленовка». О ситуации на линии разграничения рассказал внефракционный народный депутат Муса Магомедов. Ситуацию на КПВВ Магомедов назвал «издевательством над местными жителями».

«Издевательства «ДНР» над местными продолжаются», — пишет народный избранник.

По информации нардепа, возле пункта пропуска выстроилась большая очередь. Кто-то хочет пересечь пункт пропуска пешком, а кто-то на машине.

«Человек 200 пеших и около 100 машин. Люди вынуждены стоять на жаре, пропускная способность нулевая», — пишет нардеп.

Депутат добавил, что НВФ выпускают из ОРДЛО только при наличии прописки на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что Пушилин внес коррективы в работу пункта пропуска «Еленовка». 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Варфоломей призывает верующих бороться с самолюбием и поддерживать ближних

Таисия Слепцова

С начала карантина СБУ обнаружила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

Таисия Слепцова

В этом году Всемирный день охраны труда посвятили борьбе с пандемией

Таисия Слепцова

Добавить комментарий