Курортный поселок «ДНР» Седово получил важное преимущество: Пушилин пошел на серьезные уступки отдыхающим

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин принял решение сократить комендантский час в единственном курортном поселке «ДНР» Седово. Отныне комендантский час в поселке действует с 00.00 до 04.00.

Информацией поделился Telegram-канал «Dontel», сообщает НБН.

После того, как жители Седово открыто выразили свое возмущение тем, что «власти ДНР» не заинтересованы в открытии курортного сезона в поселке, а потом едва не устроили бунт, Пушилин решил сократить в поселке комендантский час. По информации ресурса из ОРДЛО Dontel, отныне комендантский час в Седово будет действовать с 00.00 до 04.00.

Кроме того, ресурс сообщил, что Пушилин рассматривает вариант сокращения комендантского часа на всей территории так называемой «ДНР». Вот только об отмене комендантского часа речь не идет.

«Полностью отменить комендантский час мы не сможем. Есть много препятствий по безопасности», — цитирует ресурс Дениса Пушилина.

Стоить отметить, что на данный момент комендантский час в ОРДЛО действует с 23.00 до 05.00. Жители временно оккупированных территорий неоднократно возмущались тем, что вот уже седьмой год, как они живут в таком режиме.

К слову, иногда главарь террористов Денис Пушилин отменять комендантский час, вот только это бывает крайне редко, например, на Новый год или на День Победы.

Напомним, ранее мы писали, что Пушилин внес серьезные коррективы в работу КПВВ «Еленовка».