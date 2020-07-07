Очередь превратилась в давку – жители ОРДЛО в соцсетях рассказали о ситуации на КПВВ «ДНР»

О том, что сегодня, 7 июля происходит на подконтрольном боевикам «ДНР» КПВВ «Еленовка» в соцсетях рассказали жители временно оккупированной Донецкой области. Жители ОРДЛО пишут, что возле КПВВ с самого утра выстроилась огромная очередь желающих попасть на подконтрольную Украину территорию. Но, вот только через блокпост боевики пропускают очень медленно, и это при том, что на улице жара.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Как известно, сегодня, 7 июля боевики «ДНР» возобновили пропуск людей через КПВВ «Еленовка». С самого утра выстроила огромная очередь желающих попасть на подконтрольную Украине территорию. Очевидцы сообщают, что очередь продвигается очень медленно.

«Приехала на блокпост «Еленовка» в 05.30 утра, в очереди была уже 62. Пункт пропуска открыли около 9. 00. Вся очередь превратилась в давку. Пропускали детей и старших 60 лет. Мне чудом удалось пройти в 10.40», — пишет в соцсетях жительница оккупированной Донецкой области.

При этом женщина отметила, что из-за сильной жары на улице, некоторым людям становилось плохо. А вот украинские пограничники, по ее словам, проявили заботу – людям давали холодную воду.

Также пользователи соцсетей пишут, что на подконтрольном боевикам «ДНР» пункте пропуска возникли серьезные проблемы у тех, кто хотел выехать из ОРДЛО. Очевидцы пишут, что боевики отказывались выпускать из ОРДЛО людей, у которых нет прописки на территории Украины. Также жители ОРДЛО возмущены тем, как к ним относятся НВФ.

«Когда все это закончится, и с нами перестанут обращаться как со скотом?», — пишут возмущенные жители ОРДЛО.

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