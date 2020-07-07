План Зеленского дал трещину: конфликт с дальнобойщиками привел к большим проблемам на дорогах

Украинские дороги столкнулись с серьезным вызовом после того, как президент страны Владимир Зеленский начал активно бороться с перегрузками дальнобойщиков путем взвешивания их транспорта. 10 километровые пробки засвидетельствовали тревожную ситуацию.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Todey.ua.

Данная ситуация показала, что деятельность весовых пунктов не настроена должным образом. Водители вынуждены выстаивать огромные очереди для взвешивания их транспортных средств. Дальнобойщики заявляют, что, если в скором времени проблемы на дорогах не будут решены, то они будут вынуждены организовывать громкие акции протестов.

В данный момент срываются множество планов по доставке товаров. Бизнес, водители и экономика страны теряют деньги на медленных перевозках. Такое положение дел вызывает негодование не только у водителей, но и у заказчиков.

Дальнобойщики подчеркивают, что под Верховную Раду они не будут идти пешком, а приедут на своих фурах и тогда, «Киев содрогнется».

Напомним, как сообщалось ранее, волна похолодания в Украине: стало известно кому и когда повезет с прохладой.