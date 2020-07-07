Реструктуризация угольной отрасли в «ЛНР»: из-за закрытия шахт в «республике» начались серьезные проблемы

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал о последствиях реструктуризации угольной отрасли в так называемой «ЛНР». По информации ресурса, из-за закрытия шахт в «республике» начала пересыхать река Лозовая, а также существенно обмелело Исаковское водохранилище.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал о последствиях так называемой реструктуризации угольной отрасли в «ЛНР». «Власти ЛНР», как известно, уже остановили работу шахт «Вергелевкая» и «Романовская».

Автор публикации пишет, что в «республике» уже начались необратимые процессы из-за необдуманного закрытия шахт. Последствия в первую очередь коснулись водоемов.

«В районе Алчевска стремительно с лица земли исчезает Исаковское водохранилище. Возле Перевальска практически пересохла речка Лозовая», — пишет автор публикации.

Ресурс пишет, что после закрытия шахт вода начала уходить под землю, вместо того, чтобы наполнять водохранилище.

Автор публикации пишет, что проблему можно решить, но у местных «властей» на это нет денег.

«Для этого в шахту должны установить насосы, которые будут откачивать воду, и питать реку Белую, наполняющую водоем. Но при этом «глава ЛНР» Леонид Пасечник намекнул, что даже очистить водохранилище от ила, будет очень затратно», — пишет ресурс.

Кроме того, автор публикации пишет, что от засухи уже начали страдать ближайшие дачные огороды. Ресурс прогнозирует, что ситуация со временем будет только ухудшаться, так как «власти ЛНР» намерены продолжать реструктуризацию угольной отрасли.

«Так как процесс «реформирования» угольной отрасли продолжится, подобные ситуации возможны и в других районах», — пишет ресурс.

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