Сократить количество пенсионеров и отменить часть выплат: Пенсионный фонд принял неутешительное решение

Стало известно, что Украина ныне неспособна в полном объеме выплачивать украинцам заслуженные пенсии. Пенсионный фонд заявил о дефиците средств, что приведет к вынужденным изменениям в скором будущем.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на издание «Хвиля».

Известно, что власть планирует сократить количество пенсионеров путем уменьшения численности случаев выхода на пенсию по льготам.

Кроме того, изменения коснутся размеров пенсий по выслуге лет. Новая накопительная система пенсий позволит частично перекрыть дефицит бюджета за счет уменьшения привычных размеров пенсий.

Согласно предварительным прогнозам нововведения вступят в силу в начале следующего года.

Вместе с тем пенсионный возраст продолжит расти. Со следующего года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 28 лет трудового стажа. Количество необходимого стажа будет постепенно расти пока не достигнет отметки в 35 лет, а это произойдет в 2028 году.

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