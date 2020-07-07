Тонны мусора попадают в Венгрию через реку Тиса: Будапешт просит Зеленского повлиять на проблему

7 июля власти Венгрии официально обратились к Владимиру Зеленскому. В соседней стране жалуются, что с Украины, через реку Тиса, к ним попадают тонны мусора.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «24 канал».

В связи с этим в Будапеште просят украинскую власть решить проблему с загрязнением реки, ведь самостоятельно справляться с тоннами отходов становится всё тяжелее. С такими же претензиями Венгрия обратилась и к Румынии.

Президент Венгрии Янош Адер обнародовал официально письмо к Украине и Румынии с просьбой начать очищать реки. Он пожаловался, что только с середины июня они вывезли с реки Тиса 938 кубометров мусора и ещё 846 кубометров из реки Сомеш:

«Мы больше не можем справляться с такой навалой мусора. Такая ситуация с загрязнением рек не отвечает европейским стандартам».

По словам Адера, основной источник загрязнения рек — это сами люди, которые сбрасывают все отходы в воду. Президент Венгрии отметил, что в прошлом году уже говорил с Зеленским об этой проблеме.

Напомним, ранее мы писали, что Венгрия откроет транзитный коридор для украинцев.