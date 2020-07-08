Ахметов взвинчивает цены на электроэнергию для коммерческих потребителей: как это отразится на продуктах питания

11 июля может быть принято решение об увеличении тарифов на электроэнергию для коммерческих потребителей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Даже если стоимость электроэнергии для населения не будет расти, это все равно больно ударит по карманам граждан Украины.

Вместе с увеличением тарифов сразу же подскочат цены на продукты, товары и услуги. Предприятия переложат свои дополнительные затраты на обычных потребителей.

Об этом заявил экономист Максим Гольдарб в эфире своей программы «Принцип Гольдарба» на телеканале КРТ.

По его словам, все прекрасно понимают, что произойдет, если цена электроэнергии вырастет для хлебозавода, молокозавода, водоканала и т.д. А произойдет рост цен и тарифов для населения.

С мнением Гольдарба согласны и другие эксперты.

Так депутат парламента VIII созыва Виктория Войницкая с возмущением высказалась об уменьшении доли атомной энергетики.

«У меня складывается впечатление, что нашу экономику и промышленность бьет не Covid-19, а те решения, которые принимаются правительством», — заявила она.

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