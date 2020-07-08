Ахметов взвинчивает цены на электроэнергию для коммерческих потребителей: как это отразится на продуктах питания

Главное Общество
Ник Петров0
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11 июля может быть принято решение об увеличении тарифов на электроэнергию для коммерческих потребителей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Рост цен на электроэнергию для предприятий.
В Украине хотят поднять на 20% цены на электроэнергию для предприятий. Фото: antikor.com.ua.

Даже если стоимость электроэнергии для населения не будет расти, это все равно больно ударит по карманам граждан Украины.

Вместе с увеличением тарифов сразу же подскочат цены на продукты, товары и услуги. Предприятия переложат свои дополнительные затраты на обычных потребителей.

Об этом заявил экономист Максим Гольдарб в эфире своей программы «Принцип Гольдарба» на телеканале КРТ.

По его словам, все прекрасно понимают, что произойдет, если цена электроэнергии вырастет для хлебозавода, молокозавода, водоканала и т.д. А произойдет рост цен и тарифов для населения.

С мнением Гольдарба согласны и другие эксперты.

Так депутат парламента VIII созыва Виктория Войницкая с возмущением высказалась об уменьшении доли атомной энергетики.

«У меня складывается впечатление, что нашу экономику и промышленность бьет не Covid-19, а те решения, которые принимаются правительством», — заявила она.

Ранее сообщалось о налогах на жилье, когда, кому и сколько придется платить.


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