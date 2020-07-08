Налоги на жилье: когда, кому и сколько придется заплатить

До конца лета украинцам необходимо заплатить налог на недвижимость. Это требование относится к тем, кто имеет в собственности квартиру, площадь которой превышает 60 м² или дом площадью более 120 м².

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Максимальная ставка налога установлена на уровне 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на начало года (4173 грн.) за каждый «лишний» м².

При этом местными органами власти ставка может быть уменьшена, например, до 1%.

Таким образом при ставке 1,5% за каждый квадратный метр «лишней» площади придется заплатить 62,6 гривен. А тем, кто имеет квартиру более 300 квадратных метров и дом от 600 м², придется заплатить налог в размере 25 000 гривен за каждый такой объект.

Налог необходимо оплатить в течение двух месяцев с момента получения квитанции. В случае просрочки, придется платить штраф: до 30 дней – 10%, от 30 дней – 20% от суммы задолженности. Если же проигнорировать уплату налога, имущество могут арестовать.

Ранее сообщалось о том, как можно досрочно выйти на пенсию.