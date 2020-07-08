Это просто витаминная бомба: как приготовить безумно вкусный и бодрящий вишневый смузи

Известно, что ягоды являются очень полезным продуктом для организма человека. Это и энергия в чистом виде, и весь витаминный комплекс, и антиоксидант.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

А результатом от употребления ягод является красивая кожа, хорошее зрение и память, бодрость и положительный настрой в любых делах.

Так считает известный специалист-реабилитолог и консультант по живому растительному питанию Наталья Шнурик.

Принято считать, что взрослому человеку необходимо в год съедать количество разных ягод равное весу его тела. А летом сам бог велел побаловать себя порцией свежих, сочных и вкусных ягод.

Сейчас начался сезон вишни, а эта алая сочная ягода – просто витаминная бомба, которая к тому же является природным антибиотиком.

Употребляя эти ягоды человек может нормализовать давление, укрепить сосуды, повысить уровень гемоглобина в крови, а также предохранить организм от появления раковых клеток.

Вишня одинаково полезна как для мужчин, так и для женщин.

К сожалению, не всем можно употреблять эту кислую ягоду в чистом виде. Нельзя ее кушать людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Также чрезмерное употребление вишен в чистом виде может оказывать пагубное действие на зубную эмаль, поэтому не рекомендуется людям с чувствительными зубами.

Конечно очень вкусны традиционные вареники или пироги с вишнями, но они не так полезны, как свежие ягоды.

Предлагаем очень простой рецепт вишневого смузи, который подойдет даже тем, кто не может есть вишни в чистом виде.

Для этого нам понадобится стакан вишен и один банан.

Вишни следует хорошо промыть, убрать косточки и взбить блендером вместе с бананом.

Безумно вкусный и бодрящий напиток готов! Приятного аппетита и будьте здоровы!

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