Этот суп разрушает организм человека: чем опасно первое блюдо

Самым вредным, а в некоторых случаях еще и очень опасным первым блюдом для человека является солянка.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Об этом сообщила врач-диетолог Ирина Торопыгина. О ее словам, ингредиенты, находящиеся в этом блюде, могут спровоцировать многие хронические заболевания.

Особенно вредна солянка для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта. Также она противопоказана людям с ожирением и атеросклерозом.

«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно – с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена», — пояснила эксперт.

Также диетолог отметила, что большое количество мясных продуктов, в том числе копченых, которые входят в солянку, а также лимон и оливки могут стать причиной многих серьезных осложнений для людей с гастритом, язвой и заболеваниями поджелудочной железы.

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