Купаться в водоемах «ДНР» опасно: информационный ресурс рассказал об инфекциях в реках и ставках «республики»

Информационный ресурс из ОРДЛО «Донбасский кейс» пишет, что жителем временно оккупированной территории Донецкой области стоит бояться не только коронавирусной инфекции, но и холеры. По информации ресурса, вода в реках и ставках «республики» не отвечает санитарным нормам. Ресурс пишет, что после купания в так называемом Донецком море или в реке Кальмиус можно заболеть дизентерией или холерой, не говоря уже о том, что можно подхватить кишечную палочку.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что купаться в водоемах оккупированной Донецкой области опасно для здоровья. Вот только, по словам автора публикации, «власти республики» вместо того, чтобы запретить купаться в реках и ставках, обустраивают пляжи и призывают дончан отдохнуть у воды. Ресурс пишет, что такой отдых может закончиться серьезными последствиями для здоровья.

Ресурс поделился результатами санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды из Донецкого моря. Согласно результатам, индекс кишечной палочки составляет более 240 000 при норме не более 5000.

«Что будет после купания в такой воде? Если вода попадет внутрь, то очень высока вероятность кишечной инфекции, дизентерии и даже холеры», — пишет ресурс.

Кроме того, автор публикации отмечает, что сейчас из-за жары, патогенная микрофлора продолжает множиться в водоемах.

Ресурс пишет, что у дончан осталась только надежда на курортный поселок Седово, который могут открыть в середине июля.

«Хотя еще неизвестно, какое качество воды там», — подытожил ресурс.

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