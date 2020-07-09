Почти 80% людей болеют коронавирусом бессимптомно

Британские медики брали тесты на коронавирус у людей в течение двух месяцев. Результаты показали, что почти 80% на момент тестирования не имели никаких симптомов COVID-19, но результат теста оказался положительным.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ВВС«.

ПЦР тестирование проводили в период с 26 апреля по 27 июня. Тесты делали случайным жителям Великобритании. При это, отмечают эксперты, они не тестировали людей из домов престарелых.

Результаты показали, что у 78% людей на момент тестирования не было ни единого признака коронавируса. Но тест показал наличие вируса в организме.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.