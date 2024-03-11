Накануне глава МИД Соединенного Королевства предложил ФРГ осуществить кольцевой обмен ракетами, чтобы предоставить больше дальнобойного оружия Украине. По словам дипломата, Берлин мог бы передать Лондону Taurus, а тот предоставил бы Киеву дополнительные Storm Shadow.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По словам Бербок, она открыта к предложению британского коллеги. Руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что кольцевой обмен – немецкое изобретение и Берлин ранее осуществлял его с другими материалами.

Журналисты напомнили, что в начале полномасштабного вторжения РФ канцлер ФРГ Олаф Шольц использовал бартер, чтобы предоставить Украине военную помощь в косвенной форме.

Как сообщалось, глава государства Владимир Зеленский высказался о том, как передача дальнобойных ракет Taurus смогла бы повлиять на ситуацию на фронте в Украине.