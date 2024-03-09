О том, что в Лондоне не разделяют опасения Шольца относительно последствий отправки Taurus в Украину, и рассматривают возможность «кольцевого обмена» почти идентичными ракетами с Киевом, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, обнародованное в немецком издании Süddeutsche Zeitung.

По словам Кэмерона, существуют методы встраивания ограничений, предусматривающие надлежащее применение этого оружия, то есть заранее гарантируя — «оно [ракеты] никоим образом не поспособствует эскалации [с РФ]».

Глава британского внешнеполитического ведомства добавил — он полностью доверяет украинским партнерам, держащим свое слово, и не использующим предоставленное им оружие так, как того не желают союзники, которые его передают, то есть исключительно в целях обороны Украины.

Кроме того, Кэмерон отдельно подчеркнул: если в Германии не намерены передавать в Украину свои ракеты непосредственно, Великобритания готова перейти к «кольцевому обмену» — отдать Киеву побольше ракет Storm Shadow (урезанная альтернатива Taurus, с меньшей дальностью), а взамен, — получить от Берлина ракеты Taurus.

Ранее мы писали о том, как Шольц оправдывался за отказ Украине в поставках ракет Taurus.