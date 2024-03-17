О том, что Шеппс отменил посещение Одессы вследствие получения информации от своей военной разведки о раскрытии российскими спецслужбами планов на данную поездку, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Guardian.

Как стало известно, дополнительным фактором отмены визита в Одессу стало то, что в период полета Шеппса с авиабазы «Нортолт» на территорию Польши, главу британского оборонного ведомства проинформировали — 6-го марта на кортеж украинского лидера Владимира Зеленского и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Одессе, была осуществлена попытка ракетной атаки со стороны государства-террориста.

В частности, поскольку в результате серии взрывов от ракетного обстрела РФ погибли 5-ть человек, уровень угрозы для безопасности Шеппса возрос с существенного показателя до критического, что, естественно, послужило обоснованной причиной отмены поездки в Одессу.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ называли тип ракет и направление, с которого РФ обстреляла Одессу 15-го марта.