В этих местах вероятность заражения коронавирусом многократно возрастает: Ляшко

Во всех местах, где возможно большое скопление людей, существует повышенная опасность заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По заявлению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сложно связать заражение людей в транспорте, так как перед поездкой, или после нее человек мог побывать еще во многих местах. Зато можно четко отследить, при каких условиях происходят групповые вспышки.

«Это бывает связано с празднованиями дня рождения, свадьбы и других событий, что фактически запрещено на карантине. Мы говорим, что нельзя сажать более четырех человек за стол, но происходит то, что происходит… Свадьба – и все, кто на ней был, массово через неделю слегли», – говорит замминистра.

Также Ляшко отметил опасность нахождения людей в закрытых коллективах.

«Мы видели вспышки в закрытых коллективах, в психоневрологических диспансерах, в учреждениях для лиц пожилого возраста», — сказал он.

Главный санврач считает, что ситуация в Украине продолжает быть очень сложной. Нельзя считать, что мы уже побороли COVID-19, и легкомысленно относится к нему. Поэтому нужно и дальше придерживаться противоэпидемических мер.

«Это нетрудно, хоть и скучно. Но объединившись, мы можем преодолеть любые трудности», — резюмировал Ляшко.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус выродится.