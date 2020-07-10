Кадровый голод в «армии ДНР»: информационный ресурс рассказал, почему местные жители не желают пополнять ряды НВФ

Общество
Ольга Гергелюк0
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Информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщает, что в рядах НВФ так называемой «ДНР» по-прежнему остается кадровый голод. По словам автора публикации, местные жители не спешат пополнять ряды НВФ и на это есть ряд причин.

НВФ
НВФ. Фото — donpress.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс». 

По словам автора публикации, в рядах НВФ боевиков «ДНР» сейчас кадровый голод. По его словам, добровольно никто не спешит пополнять ряды НВФ.

«Кадровый голод в «армии республики продолжается. Местные жители не спешат выстраиваться в очередь», — пишет ресурс.

Автор пишет, что одной из главных причин является невысокая заработная плату, которую предлагают за «службу».

«Среди причин и не самые комфортные, мягко говоря, условия несения службы. А также отсутствие мотивации», — пишет автор публикации.

Кроме того, автор пишет, что в последнее коронавирус еще больше отбил желание у людей полнить ряды НВФ.

Как известно, ранее о кадровом голоде в рядах боевиков «ЛДНР» рассказал бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Боевик откровенно заявил, что «пропаганда не справляется и желающих пополнить ряды НВФ все меньше».

Ранее мы писали, что Козак резко отреагировал на решение Киева по Донбассу. 


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