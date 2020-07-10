Козак резко отреагировал на решение Киева по Донбассу: представитель Кремля требует ответа от руководства Украины

Желание Украины пересмотреть Минские соглашения, в Кремле расценивают, как выход из Минского переговорного процесса по Донбассу. Такую позицию Кремля озвучил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

У президента РФ отреагировали на недавнее заявление руководителя министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о необходимости пересмотреть Минские соглашения. Куратор «украинского направления» в Кремле Дмитрий Козак считает, что такое заявление Киева свидетельствует о желании украинской стороны выйти не только из «Минска-2», но также и выйти из Нормандского формата переговоров.

Российский политик требует от президента Украины или же от премьер-министра Украины подтверждение этих слов или опровержения. При этом куратор «Л/ДНР» в Кремле настаивает, чтобы данное заявление от руководства Украины прозвучало в ближайшее время.

Как известно, Алексей Резников неоднократно заявлял о необходимости пересмотреть Минские соглашения, называя их такими, что не соответствуют реалиям. Подобное заявление звучало от представителя «Слуги народа» Александра Мережко.

Но, вот в Кремле заняли категоричную позицию и заявляют, что ничего менять не собираются. Кроме того, главный дипломат РФ Сергей Лавров заявлял, что Минские соглашения являются обязательными для выполнения Киевом.

Ранее мы сообщали, что Лавров выдвинул Украине новые обвинения.