Пенсии получат не все: власть согласилась на компромисс ради решения проблемы пенсионеров ОРДЛО

Украинская власть сделала новый шаг в пользу пенсионеров, которые вынуждены проживать на временно неподконтрольных Киеву территориях Украины. Отмечается, что пенсии, как и раньше, смогут получать не все, но правила пересечения КПП могут стать более мягкими, чтобы люди смогли получать гуманитарную помощь.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Судебно-юридическую газету в Украине».

Как известно пенсионеры ОРДЛО сталкиваются с проблемами при попытке посетить подконтрольные Украине территории из-за чего они буквально порой лишаются любых выплат за свой труд. Процедура особо усложнилась из-за коронавирусной угрозы. Международная организация Красный Крест обратилась к Украинским властям с инициативой помочь пенсионерам, и украинская власть согласилась сделать шаг навстречу.

Руководитель миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт совместно с заместителем главы Офиса Президента Игорем Жовквой взяли на себя ответственность обеспечить Красному Кресту доступ к ОРДЛО. Благодаря этому украинских пенсионеров на временно неподконтрольных может ожидать увеличение гуманитарной помощи в наше непростое время.

Напомним, как сообщалось ранее, Крым решил проблему с водой: Данилов заявил о конце разногласий.