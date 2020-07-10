Крым решил проблему с водой: Данилов заявил о конце разногласий

Политика
Родион Власов0
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Вопрос подачи воды во временно оккупированный Крым решен. Секретарь СНБО Алексей Данилов публично заявил, что причин для разногласий в данном вопросе нет, ведь воды для населения Крыма хватает, дефицитной она является лишь для промышленности Российской Федерации.

Вода в Крым
Вода в Крым. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает издание «Факты», передает «НБН».

Данилов уверен, что для жителей Крыма воды хватает на все 100%. Он отметил, что Россия создает проблему из-за того, что воды в Крыму не хватает для ее нужно. Он подчеркнул, что украинская вода будет служить лишь украинской промышленности, а не обслуживать нужды агрессивного государства.

«Воды в Крыму нет лишь для промышленности России. Позиция Украины предельно проста – будет украинская промышленность, будет украинская вода», — заявил он.

Данилов подчеркнул, что Украина попросту не имеет морального права подавать в Крым воду до полной деоккупации полуострова. Украина принципиально отказывается обеспечивать водой чужую промышленность и армию.

Напомним, как сообщалось ранее, повышение пенсии в Украине: Шмыгаль озвучил новые суммы и назвал даты.  


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