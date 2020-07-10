Крым решил проблему с водой: Данилов заявил о конце разногласий

Вопрос подачи воды во временно оккупированный Крым решен. Секретарь СНБО Алексей Данилов публично заявил, что причин для разногласий в данном вопросе нет, ведь воды для населения Крыма хватает, дефицитной она является лишь для промышленности Российской Федерации.

Об этом сообщает издание «Факты», передает «НБН».

Данилов уверен, что для жителей Крыма воды хватает на все 100%. Он отметил, что Россия создает проблему из-за того, что воды в Крыму не хватает для ее нужно. Он подчеркнул, что украинская вода будет служить лишь украинской промышленности, а не обслуживать нужды агрессивного государства.

«Воды в Крыму нет лишь для промышленности России. Позиция Украины предельно проста – будет украинская промышленность, будет украинская вода», — заявил он.

Данилов подчеркнул, что Украина попросту не имеет морального права подавать в Крым воду до полной деоккупации полуострова. Украина принципиально отказывается обеспечивать водой чужую промышленность и армию.

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