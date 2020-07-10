В Украине прогнозируют сильные землетрясения: что нужно знать

По сообщению украинских сейсмологов, по Украине в ближайшее время может прокатиться волна землетрясений.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

При этом, подземные толчки могут быть мощностью до 8 баллов из максимально возможных 12 по шкале Рихтера.

По словам сотрудника института геофизики Александра Кендзера, эпицентр землетрясения будет находиться в Закарпатье.

На территории этого региона мощные землетрясения бывают раз в 100 – 200 лет. Учитывая тот факт, что последний раз Закарпатье «трясло» в 1908 году, а самое мощное землетрясение в истории Украины магнитудой в 7 баллов произошло в 1834 году, можно ожидать новых подземных толчков в ближайшее время.

Следует отметить, что Карпаты являются самой опасной сейсмозоной в Украине.

Сейсмологи обратились с призывом к украинцам в ближайшие годы быть внимательными к сообщениям СМИ о возможных подземных толчках и напоминают о правилах поведения при землетрясениях:

— отключить электричество, занять безопасное место в доме (лучше в дверном проеме межкомнатных дверей), подальше от тяжелых предметов и высокой мебели, при первой же возможности покинуть здание.

«Документы, деньги, ценные бумаги и вещи следует хранить в одном месте, чтобы в случае опасности их можно было быстро захватить, не тратя драгоценное время на поиски. Покидая здание, не забудьте забрать с собой домашних животных», — предупредили сейсмологи.

Ранее сообщалось о том, какой будет погода в Киеве до конца недели.