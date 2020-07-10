Война на Донбассе: оккупанты семь раз нарушили режим тишины

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В течение четверга, 9 июля, российские наёмники продолжали активно нарушать все возможные договоренности о режиме перемирия.

Война на Донбассе
Война на Донбассе. Фото — armyinform.com.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Как сообщили в утренней сводке, за вчерашний день противник 7 раз открывал огонь в сторону украинских военных. Используя запрещенное минскими соглашениями оружие, а именно артиллерийские системы, минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, противник обстрелял позиции ВСУ рядом с:

  • Новолуганским (пять раз);
  • Причепиливкой;
  • Марьинкой.

К счастью, в результате вражеских обстрелов никто из военных ООС не пострадал.

Каждый обстрел боевиков ОРДЛО не остался без соответствующей реакции ВСУ. В результате ответного огня было ранено двое оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 8 июля.


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