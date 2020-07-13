Представители НВФ враждебно настроены – пользователи соцсетей рассказали, что нельзя делать на КПВВ «Еленовка»

Сегодня, 13 июля боевики «ДНР» снова возобновили пропуск людей через подконтрольный им пункт пропуска «Еленовка». Пункт пропуска будет работать только один день. Пользователи социальных сетей предупреждают людей, которые хотят пересечь пункт пропуска об осторожности.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Люди, которые находятся на подконтрольном боевикам «ДНР» пункте пропуска «Еленовка», предупреждают желающих пересечь КПВВ о необходимости быть осторожными. В соцсетях люди пишут о том, что ни в коем случае нельзя фотографировать блокпост или вести видеосъемку. За такие действия, по словам пользователей соцсетей, НВФ начинают угрожать «МВД».

«Ребята, на блокпосту «Еленовка» не фотографируйте, НВФ враждебно настроены, угрожают «МВД», разведкой и так далее», — пишет один из пользователей социальных сетей.

Люди пишут, что боевики могут потребовать удалить со смартфона фото, которые были сделаны на пункте пропуска.

Ранее мы сообщали, что на КПВВ «Еленовка» произошли серьезные изменения.